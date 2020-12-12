فوز إسكو واتحاد الشرطة وبنها والعبور بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لدورى القسم الثالث مجموعة القاهره والقليوبية عن بنها على ضيفه فريق سراى القبه بستة أهداف نظيفة.

أحرز أهداف بنها،  ريعو هدفين في الشوط الأول واضاف عماد الصواف 3 أهداف هاتريك في الشوط الثاني وسجل اسلام بيومى الهدف السادس.

وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق الغابه بهدف دون رد، من ركلة حرة بالدقيقة 55 للاعب ابراهيم سعيد.

 وتعادل البلاستيك مع ايرو سبورت بهدفين لكلا منهم تقدم ايروسبوت بهدفين لمثلهما، كما تعادل الماظه وبهتيم بدون أهداف.

وفاز فريق إسكو على فريق المرج برباعية نظيفة، كما تغلب العبور على فريق الأميرية بهدف كريم حسين في الدقيقة 40 من الشوط الثانى.

وتعادل فرق طوخ مع مصر للتأمين بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل قليوب مع الشمس .

ترتيب المجموعة 

1- اتحاد الشرطة 6 نقاط
2- بنها 4 نقاط
3- طوخ 4 نقاط
4-الشمس 4 نقاط
5-مصرللتأمين 4 نقاط
6- الغابه 3 نقاط
7- أسكو 3 نقاط
8- المرج 3 نقاط
9- العبور3 نقاط
10 - ايروسبوت نقطتين
11- البلاستيك نقطتين
12- بهتيم نقطتين
13-قليوب نقطة
14- ألماظة نقطة
15- الأميرية بدون نقاط
16- سراى القبه بدون نقاط



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