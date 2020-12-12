تعادل القيس والقوصيية بدوري القسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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تعادل مركز شباب القيس، مع فريق القوصية، بهدفين لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لمسابقه دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة للموسم الكروي الجديد 2020\2021.

وخاض فريق مركز شباب القيس هذه المباراه بتشكيله مكونه من عبدالفتاح طه، مصطفي حسين، علي كامل، عمر هاشم، جمال محمد، حسام هارون، عماد رفعت، مصطفي فتحي، محمد ناجح، عمرو عبدالحميد، محمد رجب.

في حين خاض القوصيه المباراه بتشكيله مكونه من : صلاح الدين محمد صلاح، مصطفي أشرف، محمد سعد، محمد عبدالتواب، إسماعيل صابر، احمد فراج، احمد نصر، محمد عبدالعال، محمد شحاتة، محمد زكريا، احمد محمد سيد. 

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه القيس، حيث لم ينتظر محمد رجب لأكثر من سته دقائق لإحراز الهدف الأول للقيس، لكن في الدقيقة 25 نجح القوصيه في إحراز هدف التعادل عن طريق محمد عبدالعال، وتوقفت المباراه دقيقتين لشرب الماء والتقاط الأنفاس.

 وفي الدقيقة 33 حل محمد عمر مكان محمد رجب، ثم في الدقيقة 37 يعزز نفس اللاعب محمد عبدالعال بتصويبه قويه تسكن شباك القيس، كما حصل أحد أعضاء الجهاز الفني بالقيس علي بطاقه صفراء نتيجه الاعتراض، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع وفي الدقيقة 47 حل احمد ناصر مكان مصطفي فتحي، عقبها أطلق حكم اللقاء صافرة نهايه الشوط الأول بتقدم القوصيه بهدفين لهدف. 

ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره وشوط المدربين، حيث شهدت انطلاق الشوط الثاني استحواذ من جانب القيس حيث شهدت الدقيقة 35 احراز محمد ناجح جحا هدف التعادل للقيس، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقد أدار المباراه تحكيميا عبدالحكيم ناصر حكم ساحه يعاونه كل من عمرو أحمد كمال مساعد أول، احمد بغدادي مساعد ثان، صلاح عبدالعظيم مراقب حكام، احمد حسن أبوطالب مراقب مسابقات.

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