فوز أخميم ومركز شباب سوهاج وتعادل مثير للمراغة بالقسم الثالث



ونجح اخميم في إقتناص فوزا غاليا على حساب فريق مكة المكرمة، وفي مواجهة ساخنة تعادل المراغة مع الرحلات بثلاثة أهداف لكل منهما.





ويقام الأحد لقاء البدراي مع أبو تيج في ختام الجولة الثانية.





حقق فريق قفط الفوز على نظيرة فريق أهلى المنشاة بهدف نظيف، في إطار مواجهات الجولة الثانية، لمنافسات دوري القسم الثالث.وخسر مركز شباب سوهاج على ملعبه بهدف نظيف من فريق شبان المراغة، وحسم التعادل الإيجابي لقاء مركز شباب البلينا وقوص.