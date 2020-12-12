بعد تكريمه من مسرح معهد الفنون.. تعرف على رسالة ميريهان حسين لأشرف ذكي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ميريهان حسين على تهنئة الفنان ونقيب المهن الموسيقية أشرف ذكي بعد تكريمه من مسرح معهد الفنون المسرحية.

ونشرت ميريهان حسين صورة للفنان أشرف ذكي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : نقيبنا الرجل المحترم الجدع اللي بنفتخر بيه ، مبروك التكريم يا دكتور.

يشار أنه تم تكريم الفنان أشرف ذكي الأربعاء الماضي على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي ، وأعرب عن سعادته بذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين ، وصعد أشرف ذكي إلى المسرح بصحبة شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا، وبكى من شدة التأثر قبل أن يسجد على المسرح، وهو ما دفع شقيقته وزوجته للبكاء أيضاً.

يشار أن مهرجان المسرح العربي، افتتح فعاليات الدورة الـ 37، مساء أمس الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، على مسرح معهد الفنون والمسرحية  بأكاديمية الفنون بالهرم، وهي الدورة المهداة لاسم الفنان الكبير سناء شافع، وتستمر فعالياتها حتى 23 ديسمبر.

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