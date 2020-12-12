تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

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