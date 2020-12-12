تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة
السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:53 م
علي نبوي
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قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وحصل ثلاثي الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في المران الأخير قبل مواجهة مصر المقاصة.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.