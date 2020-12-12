أحلام تنعى وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
نعت الفنانة أحلام، وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت أحلام قائله: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الشاب صلاح الدين الغماري، رحمة الله عليه وإلى كل الشعب المغربي، وكل الاعلاميين أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل هذه الأيام خير أيام وأن يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم.. أدعو له".

يذكر أن الإعلامي صلاح الدين الغماري توفى عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ50 عاما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

منذ 40 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

إبراهيموفيتش: سأقرر الاعتزال في هذه الحالة

منذ 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 14 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الفجر تنعي جدة الزميلة ولاء غنيم

"الفجر" تنعي جدة الزميل أحمد عبد الرازق

أحلام تنعى ياسر المصري: "ربنا يجعل مثواه الجنة"

الزميل حُسام السعيدي يُعزي المستشار أبوبكر باذيب في وفاة شقيقه

أحلام تنعي الأمير طلال بن عبدالعزيز

"الفجر" تنعى جدة الزميل عبد الفتاح محمد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

05:50 م

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

04:29 م

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

04:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر