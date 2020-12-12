أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانًا لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من نشاط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض متمركز على غرب البحر المتوسط.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأحد، والتي تتمثل في سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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