وصول ثلاثي منتخب الشباب إلى تونس استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وصل الثلاثي هشام عبد المنعم، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومحمد شحاتة، لاعب طلائع الجيش، ومحمد السيد "سيحه"، حارس مرمى المقاولون العرب، إلى تونس، اليوم السبت، تمهيدا للانضمام لمعسكر شباب الفراعنة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

ويفتتح منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.

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