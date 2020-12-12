مران قوي لمنتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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واصل منتخب الشباب تحت 20 بقيادة ربيع ياسين، استعدادته اليوم السبت، في تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب ربيع ياسين في تجهيز شباب الفراعنة جيدا لتقديم أداء مميز في البطولة. 

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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