توثيق لحظات تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء من خلال فيلم تسجيلي

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أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلي "ظل الشهيد".



ويروي الفيلم حكاية 18 شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوي الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن.



ويحكي الفيلم أيضا لحظات تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء، ومدى فرحتهم بهذا التكريم رغم حزنهم على أبنائهم.



فيلم "ظل الشهيد" من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيره "منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز ويشارك بالفيلم مديرا التصوير "مصطفى نبيل" و"بسام إبراهيم" ومهندس صوت "عمرو عصام" آرت ديريكتور "هبه عزام" مديرا الانتاج "جيهان ابراهيم" و"احمد رفاعي"