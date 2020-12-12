هكذا هنأت منه فضالي بشرى بعقد قرانها

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حرصت الفنانة منه فضالي على تهنئة الفنانة بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل.



ونشرت منه فضالي صورة للعروسين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، ووجهت لهما رسالة خاصة وكتبت : أحلى عروسة ، مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك يارب ويسعد قلبك.



احتفلت الفنانة بشرى ،بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية حيث حضر عقد القران والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب أعراض فيروس كورونا.



وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوى، وبوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.