اهناسيا تحقق فوز ماراثونى على ببا بديربي بنى سويف بالقسم الثالث

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كتب - محمد الحسينى





بمباراة مثيرة وحماسية نجح اهناسيا فى خطف الفوز والثلاث نقاط بمباراته أمام شقيقه ببا الرياضى بمباراة ماراثونية وممتعة للجماهير .



بالشوط الاول نجح اهناسيا فى التقدم بهدف بالدقيقة 18 عن طريق مهارة فردية لمحمود الجزار بعد مراوغة مدافعى ببا ليسكنها شباك ببا .



وبالشوط الثانى دفع صالح مصطفى بالعديد من التغييرات واستعاد وسط الملعب حتى نجح هشام عبد الشافى فى إحراز هدف التعادل لببا الرياضى بتسديدة قوية خدعت حارس مرمى اهناسيا ، وبعدها حاول كلا الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حتى نجح احمد اسماعيل فى إحراز الهدف الثانى لاهناسيا بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثانى .









اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بدء اللقاء بتشكيل مكون من احمد عصام احمد وراضى مسموع وحازم ناصر وأحمد عصام ومصطفى رجب ومحمود الجزار وحسام حسن وأحمد عبد العظيم ومحمد عبد وأحمد طلب وأحمد مسعود .



فيما بدء ببا الرياضى بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد الناصر وصفوت رجب ومحمد حسن وأحمد حسن وعبد الرحمن حسنى وسعيد محمد ومصطفى مجدى ومحمود عادل ومحمود حسين ورضا كمال وهشام عبد الشافي .





وخلال اللقاء أجرى اهناسيا تغييرات بنزول حسن سيد وعبد الله محمد ومحمد اسماعيل وعبد الرحمن صابر بدلا من احمد مسعود ومحمود الجزار ومحمد عيد وأحمد مسعود .



فيما أجرى ببا تغييرات بنزول كلا احمد عبد الحميد وكريم مرسي وسعد نادى وعلى جابر بدلا من مصطفى مجدى وسعيد محمد ومحمود حسين رضا كمال .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عبد الوهاب وعاونه مصطفى عرفه ومحمود جابر وحمدى سعد مراقب حكام وعبد الحكيم حلمى مراقب مسابقات .



وحصل محمد عيد لاعب اهناسيا ومحمد حسن لاعب ببا على الكارت الاصفر .





ليرتفع رصيد اهناسيا عند 3 نقاط فيما توقف رصيد ببا عند نقطة وحيدة .

