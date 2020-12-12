موسيماني يصطحب أسرته إلى مقر النادي الأهلي

اصطحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسرته إلى مقر النادي الأحمر بالجزيرة.





وجاء اصطحاب موسيماني إلى أسرته لمقر النادي الأهلي من أجل الاحتفال بتتويج الفريق الأحمر بالثلاثية.





كما اصطحب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر أسرته إلى مقر النادي من أجل الاحتفال أيضا بالثلاثية.





وتوج الأهلي بالثلاثية في الموسم الماضي وهي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة غدًا الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.



