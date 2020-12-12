نجم إنتر ميلان يصدم ليفربول

كشفت تقارير صحفية البريطانية أن الهولندي ستيفان دي فري نجم إنتر ميلان الإيطالي رفض الإنتقال إلى ليفربول الإنجليزي.





وأفادت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية بأن نجم الهولندي لا يرغب في الانضمام إلى الحمر وأن رغبته هي تجديد عقده مع ناديه الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد دي فري مع النيراتزوري ينتهي في صيف 2023 ويعتبر النجم الهولندي ركيزة أساسية في تشكيلة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دي فري البالغ من العمر 28 عامًا سبق له اللعب مع لاتسيو الإيطالي وفينورد روتردام الهولندي.



