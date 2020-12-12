موعد مباراة الأهلي الأولى في الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشواره نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة سونديب بطل النيجر بدور الـ32 من المسابقة الأكبر في القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر 

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، منافسه فريق سونديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 أحد يومي 22 أو 23 من ديسمبر.

وتُقام مواجهة الإياب بين الأهلي وبطل النيجر لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل مطلع العام الجديد.

وكان سونديب بطل النيجر، قد تأهل لدور الـ32 بعد فوزه على نظيره مقديشيو الصومالي بهدفين نظيفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

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