قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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عندما تجرى قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، ستقسم الفرق الستة عشر المتأهلة على ثماني مواجهات فاصلة.

 

وفي كل مواجهة، سيلتقي أحد الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول للبطولة) مع أحد الفرق غير المصنفة (التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدور الأول للبطولة) .

 

والقائمة التالية توضح الفرق المصنفة وغير المصنفة قبل إجراء القرعة :

 

الفرق المصنفة: بايرن ميونخ الألماني - ريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي - ليفربول الإنجليزي - تشيلسي الإنجليزي - بوروسيا دورتموند الألماني - يوفنتوس الإيطالي - باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

الفرق غير المصنفة: أتلتيكو مدريد الإسباني - بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني -  بورتو البرتغالي - أتالانتا الإيطالي - أشبيلية الإسباني - لاتسيو الإيطالي - برشلونة الإسباني - لايبزج الألماني.

 

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

 

وتخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.

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