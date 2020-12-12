تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عندما كان لاعبا في الذئاب.

وأوضح عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "فشل انتقال صلاح للزمالك أمر مشكوك فيه، في ذلك الوقت كنت عضوا في مجلس إدارة المقاولون ومسؤولا عن التسويق".

وأضاف "إبراهيم محلب (رئيس النادي الأسبق) أخبرني بأن الأهلي والزمالك تحدثوا معه بشأن ضم الثلاثي محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي".

وأكمل"الأهلي هو من طلب ضم صلاح أمامي، ومحمود الخطيب هو الذي تحدث مع إبراهيم محلب حول هذا الأمر".

وواصل "ما يثار عن حديث ممدوح عباس (رئيس الزمالك الأسبق) بأن صلاح لا يرتقي لمستوى الزمالك كان مجرد حديث وليس بصفة رسمية".