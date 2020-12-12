تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد صلاح

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات الأهلي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عندما كان لاعبا في الذئاب.

 

وأوضح عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "فشل انتقال صلاح للزمالك أمر مشكوك فيه، في ذلك الوقت كنت عضوا في مجلس إدارة المقاولون ومسؤولا عن التسويق".

 

وأضاف "إبراهيم محلب (رئيس النادي الأسبق) أخبرني بأن الأهلي والزمالك تحدثوا معه بشأن ضم الثلاثي محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي".

 

وأكمل"الأهلي هو من طلب ضم صلاح أمامي، ومحمود الخطيب هو الذي تحدث مع إبراهيم محلب حول هذا الأمر".

 

وواصل "ما يثار عن حديث ممدوح عباس (رئيس الزمالك الأسبق) بأن صلاح لا يرتقي لمستوى الزمالك كان مجرد حديث وليس بصفة رسمية".

  

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 38 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 7 ساعات

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ ثلث ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

منذ ساعة

محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

01:57 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر