فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

وجاء تشكيل تلا مكون من : حسين رضا وخالد الضبع والسيد علاء وباسم شوقي وأحمد كريم وماهر علام وبلية ومحمود الصفطاوي وسعيدو وبيكو ومحمد سمير، وفي البدلاء : السيد مصباح ومحمد رحرح وكريم الكومي وسعيد النيداني وصلاح جبر وهشام سرحان وطه فرج واسلام علم الدين.

وخاض منوف اللقاء بتشكيل ضم جمال الجزار ومحمد منسي وأحمد سامي ومحمد مليك وطارق ابو المعاطي وشريف ابو المعاطي ومحمد المشد ومحمد حجاج وحسام الخولي ووليد ايفونا وفيكتور، وجاء في البدلاء : محمود ربيع، سامح بكري، وسيم شعلان، عبد الحميد شبانه، أسامه شعبان، عمرو الشامي، عبد الحميد الشحات ميدو، ابراهيم راشد، محمد عبد الحميد صقر.





شهد الشوط الأول تقدم تلا بهدف مبكر في الدقيقة 3 من ركلة ركنية، للاعب أحمد كُريم وصلت لرأس ماهر علام على القائم القريب وضعها برأسة في المرمى.





وفي الشوط الثاني نشط أداء منوف ، وأدرك طارق أبو المعاطي هدف التعادل من تصويبة في المرمى.





وفي الدقيقة 85 حصل تلا على ركلة ركنية، لعبها كريم الكومي، وصلت للاعب صلاح جبر سجلها برأسة في المرمى، ليقود فريقة للفوز بهدفين لهدف، ويصل تلا للنقطة السادسة، بينما رصيد منوف 3 نقاط.





وفي الشوط الثاني حصل صلاح جبر وماهر علام، من تلا، وعبد الحميد شبانه على بطاقات صفراء.





وادار المواجهة الحكم محمد خالد عبد الفتاح، عاونه محمد موسى وممدوح مرسي، وراقب الحكام طارق شحاته، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات ياسر سليمه.





فوز الشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل عرب الرمل





وأسفرت باقي المباريات عن فوز الشرقية على أبو كبير، بهدف في الشوط الثاني، من ركلة حرة سددها أحمد عبد الغني، ووضعها مدافع أبو كبير برأسة في مرماه، ليحصد الشرقية 3 نقاط، ويرتفع رصيدة إلى 6 نقاط.





وحسم التعادل السلبي، لقاء بلبيس مع ميت خاقان، ليرتفع رصيد الأول إلى 4 نقاط، ويصل ميت خاقان للنقطة الأولى في المسابقة.





وتعادل عرب الرمل مع غزل شبين بهدف لمثله، حيث تقدم الغزل بهدف مبكر في الشوط الثاني للاعب محمد عبد الغني، وخطف عرب الرمل هدف التعادل في نهاية اللقاء من تصويبة قوية للبديل أحمد سمير.





وفاز أبو حماد خارج ملعبه، بهدف على حساب مركز شباب عرابي ، وخطف نادي ديرب نجم فوزا مثيرا من نظيرة فريق مركز شباب ديرب ندم بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب ديرب بهدف، وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة سجل نادي ديرب هدفي التعادل والفوز عن طريق محمد لطفي وأحمد شوقي.





وحقق مركز شباب بطا فوزا هاما على حساب ميت خلف بهدف للاعب أحمد عسل في الشوط الثاني، ليحصد بطا إلى 3 نقاط، ويبقى ميت خلف عند 3 نقاط، وحصل نادي فاقوس على راحه طبعاً لنظام المسابقة.



