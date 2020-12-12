المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، بالتنسيق مع اللواء أكرم فارس، رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسفاجا، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحى بأماكن متفرقة بالمدينة.

حيث تفقدت المغربي أعمال صيانة وإصلاح انفجار في خطوط الصرف الصحي أمام السنترال بمنطقة الأشغال نتيجة انسداد في المجري.

وأكدت رئيس المدينة  على سرعة استجابة الشركة حيث توجه على الفور  فريق من شركة المياه بالاستعانة بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي وتمت أعمال الصيانة وتم شفط المياه وفتح الانسداد وتطهير الشارع وذلك حرصًا على عدم تأثر المواطنين.

كما تابعت رئيس المدينة، مشكلة هبوط اراضي بمنطقه الكيلو 3 أثناء جولتها بالمدينة برفقة عدد من قيادات الشركة، لافتةً إلى ضروة فحص جميع خطوط الصرف الصحي بالمدينة وعمل  تغيير الوصلات أو الخطوط التالفة.

وفي سياق متصل تابعت المغربي عمليات الرصف المدرجة، بخطة العام المالي الحالي، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المدينة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من سيرها، وفقًا للخطة الموضوعة، والجداول الزمنية المحددة لها
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا
المغربى تنهي مشكلة انفجار خط صرف صحي بمنطقة الأشغال خلال ساعات بسفاجا

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