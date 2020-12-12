نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الطماطم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وأجهزتها المختصة بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الارتفاع الكبير في أسعار محصول الطماطم.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة في مختلف المحافظات بأسعار تجاوزت 10 جنيهات للكيلو الواحد الأمر الذي يمثل عبئا على الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الطماطم من الخضروات الرئيسية على السفرة المصرية وبالنسبة لجميع فئات المجتمع ولذلك فهي من السلع الاستراتيجية القومية التي يجب العمل على توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وناشد المهندس حازم الجندي، وزارة الزراعة طرح كميات كبيرة في منافذ الوزارة بمختلف المحافظات بشكل يومي من محصول الطماطم بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين ولتوفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فرض الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الحكومة على الأسواق في المحافظات ومواجهة محاولات استغلال التجار برفع الأسعار بنسب تفوق المعدلات الطبيعية ما يرهق كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل.

أخبار تهمك

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

منذ ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ 19 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعة و نصف

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

منذ 39 دقيقة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

01:57 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر