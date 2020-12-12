أساطير إيطاليا يشيعون روسي لمثواه الأخير
السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
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شيع عدد كبير من مشجعي كرة القدم جنازة الأسطورة الإيطالي السابق باولو روسي من ميدنة فيتشنزا اليوم السبت حيث حمل زملاؤؤه في الآزوي جثمانه.
وشارك ماركو تارديلي، وأنطونيو كابريني، وأليساندرو ألتوبيلي، وجوسيبي بيرجومي، ولاعبون سابقون أخرون، في حمل نعش النجم الراحل إلى كاتدرائية المدينة.
وكان روسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982، ليقود إيطاليا للقبها الثالث في البطولة.