أساطير إيطاليا يشيعون روسي لمثواه الأخير

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
شيع عدد كبير من مشجعي كرة القدم جنازة الأسطورة الإيطالي السابق باولو روسي من ميدنة فيتشنزا اليوم السبت حيث حمل زملاؤؤه في الآزوي جثمانه.


وشارك ماركو تارديلي، وأنطونيو كابريني، وأليساندرو ألتوبيلي، وجوسيبي بيرجومي، ولاعبون سابقون أخرون، في حمل نعش النجم الراحل إلى كاتدرائية المدينة.


وكان روسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وقد أحرز 6 أهداف في نهائيات كأس العالم 1982، ليقود إيطاليا للقبها الثالث في البطولة.

أخبار تهمك

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 41 دقيقة

محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

منذ 43 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعة و نصف

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

01:57 م

أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر