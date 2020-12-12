محمد عبد المنصف يحطم رقم قياسي جديد بالدوري المصري

نجح محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في تحقيق رقم قياسي جديد بمشاركته ضد البنك الأهلي لحساب مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.









وبات أوسه بمشاركته في مباراة اليوم أول لاعب يشارك في خمسة وعشرين موسماً على التوالي في بطولة الدوري المصري ليتخطى رقم حسام حسن وعصام الحضري.









ويبلغ أوسه من العمر 43 عاماً حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر 1977 ويُعتبر أكبر لاعب في الدوري المصري للعام الجاري 2020-2021.



