تعادل مثير لعرب الرمل مع غزل شبين بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق عرب الرمل تعادلا قاتلا ومثيرا امام فريق غزل  شبين بهدف لكل منهما في اطلر مباريات الأسبوع الثاني من (المجموعة العاشرة) لدوري القسم الثالث.

وبدأ العرب اللقاء بتشكيل مكون من، رامي سامي وايهاب محسن ومعتز جمال ومحمود عاطف بيبو واسلام شوقي واسلام عبد القادر  وأحمد فوزي ورامي نصحي ورياض حسن وفوزي فتحي وعلاء زليط.

البدلاء :  وليد صبحي وأحمد جلال وأحمد إبراهيم وأحمد سمير ومحمود عبد الستار وشكري ابراهيم وفهمي ابو الفتوح وحاتم فرحات وأحمد عبد الجواد اوسه .

وهاض الغزل المباراة بتشكيل ضم، محمود الجابري وأحمد قاسم ومصطفى عادل كولا وابراهيم حامد العشماوي ومحمود براني ومحمد عبد الغني ومحمد حدوته ومصطفى رضا دياب وأحمد يحيى واسلام فرج ومؤمن قصري.

البدلاء : محمد ابو علي وابراهيم زايد زنوته وعلاء السعيد ومصطفى جمال ومحمد علاء الصياد وخالد حسين مخلوف وأحمد سعد لطفي وعلاء فوده.

خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، واضاع رامي نصحى فرصة هدف من ركلة حرة امام المرمى اصطدمت بالقائم كما أضاع الغزل فرصة هدف من ضربة رأس امام المرمى للاعب اسلام فرج تصدى لها ببراعة رامي سامي حارس عرب الرمل.

وشهد الشوط الثاني هدف التقدم للغزل بالدقيقة ٣ للاعب محمد عبد الغني من متابعة امام المرمى.


وفي الدقيقة ٤٥ سدد البديل احمد سمير كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت مرمى الغزل ليخرج اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

التعادل رفع رصيد الغزل للنقطة الثانية، فيما حصل العرب على أول نقطة بالمسابقة.

أدار اللقاء الحكم  حازم نصر عاونه محمد عبد الرحمن وامير فرج، وراقب الحكام السيد رمضان، ومراقب المسابقات فوزي عبد الغني.

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