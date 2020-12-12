مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد إدوارد بحضور فرقة الجيبسى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
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احتفل المطرب مصطفى قمر بعيد ميلاد الفنان إدوارد في الكافيه الخاص به بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور مجموعة من نجوم الفن من ضمنهم الفنانة عبير صبرى وتيام نجل مصطفى قمر وعدد كبير من اصدقائه فى جو من البهجة والسعادة.
وقاموا بالغناء سويا بمشاركة فرقة الجيبسى الخاصة بإدوارد والتي عادت بقوة للغناء بعد فترة غياب طويلة التى ملأت على عيد ميلاد البهجة والفرح، وأشرف على الحفل محمد مكى المسئول عن فرقة الجيبسى.
من ناحية أخرى إنتهى الفنان إدوراد تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" ويجسد من خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني.
مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.
كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية"

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