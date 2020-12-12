محافظ المنيا يوجه المرور بسحب رخصة سيارة أجرة وإيقاف خط سيرها 3 شهور

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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سحب رخصة احدى سيارات الاجرة، مع إيقاف خط السير لمدة 3 شهور، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال عدم التزام السائق، والركاب، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال سير المحافظ علي طريق مصر أسوان للتوجه لجولة تفقدية بمركز أبوقرقاص.







شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.







ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.