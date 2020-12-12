الإمارات تسجل 1154 إصابة و613 حالة شفاء جديدة من كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم السبت، 1154 إصابة و613 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة، 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182,601 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 5 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات، مشيرة إلى شفاء 694 حالة، ليرتفع ‘جمالي المتعافين إلى 162,435 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



