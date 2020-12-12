الإمارات تسجل 1154 إصابة و613 حالة شفاء جديدة من كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم السبت، 1154 إصابة و613 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة، 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182,601 حالة.

 

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 5 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات، مشيرة إلى شفاء 694 حالة، ليرتفع ‘جمالي المتعافين إلى 162,435 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين

نجم الأهلي السابق يعلق على واقعة ميدو التي أثارت جدلا واسعا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم ليفربول عن مواجهة فولهام

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 39 دقيقة

زيدان يخشى لاعبا واحدا في أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات تجديد عقد نجمي الزمالك

منذ 43 دقيقة

ورطة غريبة للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

الإمارات تقرر رفع نسبة عمل الموظفين في الجهات الحكومية 50%

الإمارات: تسجيل 410 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ35 ألفا

الإمارات تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 445 إصابة جديدة بكورونا و568 حالة شفاء

الإمارات تجري أكثر من 58 ألف فحص جديد للكشف عن إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

01:57 م

ورطة غريبة للأهلي

01:35 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر