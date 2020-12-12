سيميوني يُعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة الديربي

اعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا.









وشهدت إختيارات سيميوني غياب مدافعه خوسيه خيمينيز مع إستمرار غياب المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا وذلك بداعي الإصابة.









وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: جرابيتش - أوبلاك - رومان





الدفاع: لودي - سافيتش - فيليبي - هيرموسو - تريبير - فيرساليكو





الوسط: كوندوجبيا - توريرا - كوكي - ساؤول - ليمار - يورينتي - هيريرا - فيتولو - كاراسكو





الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز - كوريا - شابونييتش



