محافظ المنيا يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعتي الديروطية بمركز أبوقرقاص

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز ابوقرقاص، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعتى الديروطية الايسر والايمن بمركز ابوقرقاص.

وأكد محافظ المنيا أن تلك الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري، كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه.وأضاف أنه يجري العمل في 17 عملية للتبطين والتاهيل بمركز ابوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.

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