الحصاد الأسبوعي للتعاون الدولي .. 808 مليون يورو تمويل تنموي مع الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي





واصلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وقعت «المشاط»، خلال الأسبوع الماضي، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 مليون يورو في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة، كما استقبلت الوفد العراقي برئاسة خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لتنفيذ توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالعراق نهاية أكتوبر الماضي .









وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، وذلك في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.









وشكل التوقيع 7 وثائق في مجالات دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو للدعم الفني، و150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ومليونين منحة، وكذلك 95 مليون يورو لتطوير خط طنطا المنصورة دمياط، و250 مليون يورو لتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير، و52 مليون يورو لتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، و 1.5 مليون يورو منحة لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.









بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.









وعقب الزيارة أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، فيلمًا إعلاميًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، احتفاءً بمرور ستة وأربعين عامًا على الشراكة التنموية بين البلدين؛ حيث يأتي الفيلم كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التي حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل الحديثة.









ووقعت أيضًا رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، اتفاق تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.





ومن خلال هذا الاتفاق يتم دعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها، ويصرف المبلغ على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.









وفي إطار استقبال الوفد العراقي رفيع المستوى الذي زار مصر الأسبوع الماضي، لمناقشة تفعيل نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، استقبلت «المشاط»، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، لبحث تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة موضع التنفيذ.





وضم الوفد العراقي وزراء الكهرباء، الصناعة والمعادن، الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصحة والبيئة، التعليم العالي، الزراعة، الهجرة، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، مدير دائرة الشون الخارجية، لعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة.









وترأس رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللجنة المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مجالات إعادة الإعمار وآلية النفط مقابل الإعمار، وتدشين شركة مشتركة للصناعات الكيماوية، والتعاون في مجال الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإحصاء والتحول الرقمي وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.









وقامت «المشاط»، والوفد العراقي، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة المصرية في تدشين المدن الجديدة، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار بحث التعاون المشترك في مجال إعادة إعمار العراق، ومساهمة شركات المقاولات المصرية في هذا المجال.













وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التنموية، من خلال التمويلات، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وافق على تمويل لشركة طاقة بي في لإنتاج الطاقة الشمسية، التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بقيمة 4.2 مليون دولار ما يوازي 3.5 مليون يورو تقريبًا، موضحة أن التمويل يأتي استمرارًا للتمويلات التنموية التي وفرها البنك للقطاع الخاص والبنوك المحلية خلال العام الجاري ضمن استراتيجية التعاون مع جمهورية مصر العربية .





واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، حيث تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.



