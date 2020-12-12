رونالدو يستهدف رقم مميز ضد جنوى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريق نادي جنوى يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الكالتشيو.


وستكون تلك المباراة بمثابة الذكرى السعيدة لكريستيانو رونالدو لاعب البيانكونيري حال مشاركته حيث سيصل للمباراة رقم 100 بقميص السيدة العجوز.


وعلى مدار 99 مباراة، لعبها رونالدو مع يوفنتوس بمختلف المسابقات، تمكن من تسجيل 77 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة حيث إنضم لصفوف البيانكونيري في عام 2018 في صفقة بلغت 112 مليون يورو.

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