ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:10 م
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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فتح أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق النار على أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة في إطا حرب التغريدات المتبادلة بينهما.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: "أنت مين يالا اللي رباك عربجي.. ولازم مرتضى وأولاده يختفوا من الساحة الرياضية.. أنا كل لما هشوف محمود الخطيب هتصور معه لأنه أسطورة والناس الكبيرة دي لها احترامها".

وتابع: "أنت مين يالا أنت ولا حاجة ومرتضى وولاده مجندين ناس يهاجموني، ولازم يختفوا من الحياة الرياضية ومفهمين الناس إن الزمالك هيقع لا الزمالك مش هيقع".

وغرد ميدو عبر تويتر : "وحياة أمك يا أمير هعلمك الأدب" وذلك في رد غير مباشر إلى تغريدة أمير التي قال فيها "إلى مزبلة التاريخ".

وكان ميدو نشر صورة تجمعه بمحمود الخطيب منذ رئيس الأهلي وعلق عليها: "مع بيبو في نص البحر".


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