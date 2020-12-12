موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على تشكيل القلعة الحمراء الذي يستعد لمواجهة فريق نادي مصر المقاصة غداً الأحد.


ويواجه النادي الأهلي ضيفه فريق نادي مصر المقاصة عبر قناة أون تايم سبورتس لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.


ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، محمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية ، حمدي فتحي ، طاهر محمد طاهر ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : صلاح محسن ، محمود كهربا.

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مصر المقاصة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز الاهلي

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