عاجل.. السيسي يستقبل وفد الحكومة العراقية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في كافة المجالات.

وشدد على ثوابت مصر السياسية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي.

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