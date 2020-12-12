نجم هجوم ليفربول يغيب عن مباراة فولهام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:30 م
جوتا
جوتا
وكالات
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يغيب دييجو جوتا نجم ليفربول عن مواجهة فولهام غدًا الأحد، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الجهاز الفني لليفربول قرر استبعاد البرتغالي دييجو جوتا من مواجهة فولهام؛ بسبب الإصابة.

 

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول قلقون بشأن حجم الإصابة التي يعاني منها جوتا على مستوى الركبة، ومدة غياب اللاعب عن المباريات.

 

وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قال في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن جوتا يعاني من كدمة، ومشاركته أمام فولهام غير مؤكدة.

 

يذكر أن جوتا انتقل من وولفرهامبتون إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير 44 مليون يورو.

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