إثيوبيا.. ماذا طرأ على أزمة تيجراي؟



والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال إن المفوضية تلقت عددا كبيرا من التقارير المقلقة عن مقتل واختطاف اللاجئين الإريتريين في إقليم تيجراي الإثيوبي وإعادتهم قسرًا إلى إريتريا، مؤكدا أنه "إذا تأكدت هذه الأفعال ستشكل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي".



بداية عمل الإدارة المؤقتة للإقليم



وقال الرئيس التنفيذي للإدارة الحكومية المؤقتة بإقليم تجراي، الدكتور ملو نغا، في مؤتمر صحفي السبت، إن إدارته المؤقتة سبتدأ العمل رسميا الإثنين المقبل في كامل الإقليم.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في الـ13 من نوفمبر الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرة على الإقليم لنحو 27 عاما.



مهلة 3 أيام لتسليم جميع الأسلحة



وأضاف أن الإدارة الحكومية الجديدة أعطت مهلة 3 أيام لتسليم جميع الأسلحة المنتشرة في إقليم تجراي لدى الأفراد والجماعات والمدنيين لإقرب وحدة أمنية لهم، وتابع: "سنبدأ بإجراءات تفتيش مشددة في كامل المدن والقرى والمناطق لنزع أي سلاح قد يكون لدى الأفراد والجماعات"، موضحا أن إجراءات قانونية صارمة ستتخذ ضد كل من يحتفظ بالسلاح بعد هذه الفترة المعلنة للتسليم.



وذكر أن جميع المكاتب الحكومية والشركات في إقليم تجراي تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لبدء تقديم الخدمات، موضحا أن الإدارة المؤقتة تعمل جاهدة لضمان فتح مرافق الخدمات للجمهور وعودة السكان إلى أنشطتهم اليومية بأمان.



عدد الفارين إلى السودان



وعن أرقام الفارين من أديس أبابا للخرطوم، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، الجمعة، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى شرق السودان من النزاع في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، بلغ قرابة 50 ألف شخص.







مازالت أزمة تيجراي مستمرة في إثيوبيا، وسط قلق كافة الدول المجاورة لأديس أبابا بسبب التوتر في الذي يمكن أن تشهده القارة السمراء في ظل تلك الأحداث.ويشهد إقليم تيجراي الإثيوبي ضربات جوية عديدة، جراء تكثيف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الحملة العسكرية في تلك المنطقة، وقال إنها "عملية لإنفاذ القانون"، الأمر الذي زاد المخاوف من تصاعد التوتر واندلاع حرب أهلية.وهناك عداء بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وإقليم التيجراى، ظلت تتفاقم حتى تحولت إلى مواجهات عنف دامية على مدار الشهور الماضية، ويعتقد الخبراء أن اندلاع حرب شاملة في إثيوبيا لن يضر البلاد فحسب، ولكن أثرها السييء يمتد إلى الدول المجاورة، وهى إريتريا وجنوب السودان وجيبوتى الصومال وكينيا.مقتل واختطاف اللاجئين