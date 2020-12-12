البحرية الملكية تحمي مياه الصيد البريطانية في حال "بريكست" دون اتفاق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:25 م
البحرية الملكية تحمي مياه الصيد البريطانية
البحرية الملكية تحمي مياه الصيد البريطانية
وكالات
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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أربع سفن دورية من البحرية الملكية ستكون مستعدة في الأول من يناير لحماية مياه الصيد البريطانية في حالة انتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق على العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي.

وهناك مخاوف من وقوع مناوشات بين سفن الصيد البريطانية والأجنبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وتتيح القواعد الانتقالية السارية حاليا لسفن الاتحاد الأوروبي دخول المياه البريطانية ولكن من المقرر انتهاء العمل بتلك القواعد في نهاية العام الجاري.

وستكون لسفن البحرية، وطول الواحدة منها 80 مترا، سلطة إيقاف وتفتيش والتحفظ على جميع سفن الصيد من الاتحاد الأوروبي التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبريطانيا والتي يمكن أن تمتد مسافة 320 كيلومترا من الشاطئ.

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