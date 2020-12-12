جماهير وولفرهامبتون تكرم خيمينيز بعد مغادرته المستشفى

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
قررت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون جمع الأموال من أجل عرض لافتة تكريم لنجم الفريق المكسيكي راؤول خيمينيز على ملعب مولينيو أثناء مباراة أستون فيلا اليوم السبت.


ومن خلال حملة تمويل، اجتمع المشجعون لتكريم خيمينيز، الذي أصيب بكسر في الجمجمة قبل أقل من أسبوعين، بعد تصادم بالرأس بينه وديفيد لويز، مدافع آرسنال.


وكتبت الجماهير على اللافتة، التي تم وضعها في إحدى مقصورات ملعب وولفرهامبتون، عبارة "كن قويا يا راؤول" بالإضافة إلى صورة اللاعب، مع شعار الفريق والعلم المكسيكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون خيمينيز الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم ليفربول عن مواجهة فولهام

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

زيدان يخشى لاعبا واحدا في أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ 39 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 6 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي السابق يعلق على واقعة ميدو التي أثارت جدلا واسعا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تطورات تجديد عقد نجمي الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

التعادل الإيجابي يحسم موقعة ولفرهامبتون وإيفرتون المثيرة

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي | موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

إيفرتون ينتزع فوزا مثيرا من وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وولفرهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

01:57 م

ورطة غريبة للأهلي

01:35 م

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر