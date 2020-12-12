جماهير وولفرهامبتون تكرم خيمينيز بعد مغادرته المستشفى

قررت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون جمع الأموال من أجل عرض لافتة تكريم لنجم الفريق المكسيكي راؤول خيمينيز على ملعب مولينيو أثناء مباراة أستون فيلا اليوم السبت.









ومن خلال حملة تمويل، اجتمع المشجعون لتكريم خيمينيز، الذي أصيب بكسر في الجمجمة قبل أقل من أسبوعين، بعد تصادم بالرأس بينه وديفيد لويز، مدافع آرسنال.









وكتبت الجماهير على اللافتة، التي تم وضعها في إحدى مقصورات ملعب وولفرهامبتون، عبارة "كن قويا يا راؤول" بالإضافة إلى صورة اللاعب، مع شعار الفريق والعلم المكسيكي.



