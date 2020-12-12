تعديل أوضاع 202 من متعاقدي وزارة السياحة والآثار

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار بند أجر نظير عمل (السراكي) المتعاقدين قبل ٢٠١٢/٥/١ والبالغ عددهم ٢٧٦.



أوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٠٢ من السادة المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد ٧٣ أخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.



كما أكد أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١ والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقد.