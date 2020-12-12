"الإسكان": الإقبال على "سكن لكل المصريين" فاق التوقعات (فيديو)

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)" فاق التوقعات، مشيرة إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة ضمن المجموعة الأولى، وعدد الكراسات التي تم بيعها تجاوز 400 ألف كراسة شروط، وتم إغلاق محور منخفضي الدخل في 7 ديسمبر وفقًا للتاريخ المعلن مسبقًا.





وأضافت "مي عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، اليوم السبت، أنه تم مد محور متوسطي الدخل لمدة أسبوعين بعد قدوم مطالبات بزيادة حدود الدخل لاستيعاب شريحة أكبر من الناس، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.





وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مد فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكينة لمنخفضي الدخل لمدة أسبوع من غد الأحد، جاء حرصًا على استيعاب جميع الراغبين في التقدم بعد تلقي العديد من الطلبات لمد المدة للتمكن من سداد جدية الحجز لمن حصلوا على كراسات الشروط ولم يتمكنوا من السداد بسبب التزاحم الشديد.





وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مد فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل لمدة أسبوع، وذلك بداية من غد الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 حتى 20 من نفس الشهر؛ كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020؛ وذلك في ضوء الإقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".





قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)" فقد تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسـجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلًا من 21 ديسمبر 2020.





وأوضـحت أن هذا المد جاء في إطار خطة عمل الصندوق نحو تيسير جميع الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، واستجابة لرغبة المواطنين نظرًا للتزاحم المُستمر على مكاتب البريد في شراء كراسات الشروط، وعدم قدرة المواطنين على سداد مُقدمات جدية الحجز المطلوبة للوحدات السكنية المطروحة خلال المُهلة المُحددة والمعلن عنها سابقًا، مُشيرة إلى أن حجم الطلب والإقبال على إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)" قد فاق كل التوقعات، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن المشروعات المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل ما يزيد على 410 آلاف‎ كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على 306 آلاف مواطن، وقام بالتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يقرب من 224 ألف مواطن.





وفي ذات السياق، نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يشاع من أنباء -يتم تداولها حاليًا في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي- تشير لوقف التسـجيل الإلكتروني لوحدات إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين (1)" للمواطنين رغم شرائهم كراسات الشروط وسداد مُقدمات جدية الحجز، مؤكدة أن كل مواطن اشترى كراسة الشروط وسدد مُقدم جدية الحجز سيُسجل طلبه على الموقع الإلكتروني للصندوق، موضحة أن ما حدث من ضغط كبير ومتزايد على الموقع الإلكتروني للصندوق أحدث بعض الأعطال الفنية.



