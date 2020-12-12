غدا.. انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والزراعية لأسيوط

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اعلنت جامعة المنصورة عن إنطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والزراعية "جسور الخير (10)" صباح غدا الأحد 13 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع جامعة أسيوط.



تأتي القافبة في إطار التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية، وحرصا منها على أداء دورها المُجتمعي بشكل أكثر فعالية وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية



وتقام القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق عبد الله الجمال - رئيس جامعة أسيوط، واللواء عصام سعد إبراهيم - محافظ أسيوط، واللواء اركان حرب خالد لبيب عبد الرحمن - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة مها كامل غانم – نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م، وتهدف إلى تقديم خدماتها الشاملة لأهالي القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا بمحافظة أسيوط.



وستتضمن فعاليات القافلة تقديم المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف الأدوية من الصيدلية المرافقة للقافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات كل من جامعة المنصورة وجامعة أسيوط.



وتشمل القافلة علي قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم العلاج بالمجان والإرشادات والتوعية لمربي الطيور والحيوانات الدواب والطيور، وكذلك قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الإرشاد للمزارعين هناك، فضلًا عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.



جدير بالذكر أن القافلة يُشارك بها عدد من الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني وشركات الأدوية، إيمانًا منها بأهمية الدور المجتمعي والمُشاركة المُجتمعية وفي ضوء سُبل التعاون المُثمر بين هذه المؤسسات وجامعة المنصورة.