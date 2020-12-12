110645 مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في الدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 8 حتى 24 نوفمبر الماضى تحت شعار "حقك تنظيمى" بلغ 110645 مستفيدة فى كافة مجالات صحة وتنظيم الاسرة وذلك من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الامومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الاسرة والعيادات المتنقلة البالغ عددها 31 عيادة بالقرى والتوابع.



جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتلبية مطالبه واحتياجاته وخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية للاسرة المصرية بالمحافظات.



واضاف المحافظ ان الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى المحافظة وبمشاركة فعالة لعدد من الاجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية اوقاف الدقهلية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الامية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وادارة بناء وتنمية القرية بالاضافة الى الجمعيات الاهلية وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.



وأكد محافظ الدقهلية ان تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الاسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الاسرةمن خلال الندوات الاعلامية.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى اوضح بان الحملة شارك فيها اخصائى ومساعدى اخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات



وأشار وكيل صحة الدقهلية الى ان اجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة بلغ 61560 منتفعة وتم اجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لعدد 5250 سيدة ومتابعة الحوامل لعدد 2887 سيدة وكشف امراض نسا لعدد 6666 سيدة وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 20425 سيدة وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن امراض الثدى 2320 سيدة كما تم الكشف على 27689 امراض باطنة و21396 امراض الاطفال..



وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة والتى من خلالها حققت الحملة اهدافها المرجوة مؤكدا على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

