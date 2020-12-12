إصابة رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي بكورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أصيب الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور بدأ في إجراءات عزل نفسه وتلقي العلاج اللازم حتى يتماثل للشفاء.

ويعد الدكتور محمد كمال سلامة، على رأس الفرق الطبية بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالمحافظة.

وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

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