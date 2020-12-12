انتشال سيارة سقطت في ترعة نتيجة حادث تصادم بقليوب

تمكنت أجهزة مجلس مدينة قليوب، والحماية المدنية، ومرور القليوبية، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بقليوب، من رفع سيارة أجرة "ركاب" سقطت بترعة كفر أبو جمعة التابعة للمدينة على طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي، بعد اصطدامها بسيارة سوزوكي اتجاه القاهرة، حيث جرى استخراج السيارة ونقلها للمجلس.





ووقع تصادم بين سيارتين الأولى سوزوكى قيادة "سيد.أحمد.س.ع" 34 عامًا، مقيم بقلما مركز قليوب، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة ميكروباص "ق.ص.ج 7396"، قيادة "محمود.أ.م.ع" 33 عامًا، مقيم الباجور منوفية، وسقطت بترعة كفر أبو جمعة نتيجة حادث التصادم.





وتبين أن أسماء المصابين الذين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، هم "فرج.ك.م.غ"، و"انتصار.س.ع.ع"، و"إيمان.م.خ.ع"، و"محمود.س.س"، و"عبد الرحمن.ح.ع"، و"معتز.ع.م.ع"، وجميعهم مقيمين مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتقديم الخدمة الصحية لهم.





كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بانقلاب سيارتين سوزوكي أمام منطقة ترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين، جرى نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.



