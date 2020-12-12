تصريحات سيميوني قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:00 م
سيميوني
سيميوني
وكالات
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عبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، عن إعجابه بفريق ريال مدريد قبل مواجهة "ديربي مدريد"اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي: "إنها مباراة بلاعبين رائعين في كلا الفريقين. كان ريال مدريد يتنافس على أفضل مستوى لسنوات عديدة".

وأضاف: "هناك شعور بالإعجاب بالمنافس ولاعبيه والذين لا يزالون أقوياء، رغم أنهم في أعمار 33 ، 34، و35 ومدججين بعناصر الشباب، وهذا أمر يستحق الإعجاب، حتى لو كان منافسا تاريخيا لنا".

وزاد: "لقد تحسن ريال مدريد في المباريات الأخيرة. قدم مباراة جيدة أمام إشبيلية، بتنظيم دفاعي. أعتقد أنه تحسن كثيرًا من الجانب الدفاعي. يسعى للضغط على المنافس ثم يتراجع للدفاع ويستغل السرعة، وبخاصة إذا لعب فينسيوس، ورودريجو، ولوكاس.

ولم يكشف سيميوني، الذي يتصدر فريقه ترتيب الليجا، عن التشكيل الذي سيلعب به في المباراة، وما إذا كان لويس سواريز سيشارك أساسيا.

وقال عن المهاجم الأوروجواياني: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا. لديه جينات هداف وهي مباراة مهمة للغاية له وللفريق".


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