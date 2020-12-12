تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية في شن حملة لإزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك بمساحة 200 متر مربع على ارض زراعية بقرية السماحية التابعة للوحدة المحلية بالشوامى بنطاق مركز بلقاس

و اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه في إطار مواجهة محاولات الشروع في التعدي والبناء بالمخالفة علي اراضي الدولة عن إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك بمساحة 200 متر مربع على ارض زراعية بقرية السماحية التابعة للوحدة المحلية بالشوامى بنطاق مركز بلقاس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

و اعلن عن ازالة شدة خشبية وحديد تسليح لسقف الدور الثالث علوى بناء بدون ترخيص بقرية بدواى بمركز المنصورة وتم كذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف..


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقارير التى عرضها الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وهانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وكان محافظ الدقلهية قد وجه لرؤساء الوحدات المحلية بإحالة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية للنيابة العسكرية لاعمال شئونها، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين.

وقال محافظ الدقهلية انه تتم اعمال الازالة الفورية لأية محاولات مستجدة للشروع فى التعدى على اراضى الدولة والاراضى الزراعية او محاولات البناء بالمخالفة، وذلك بالتنسيق مع مراكز واقسام الشرطة ومديرية الزراعة، والادارات والجمعيات الزراعية التابعة للتصدى الفورى لأية محاولات مستجدة للبناء المخالف على الاراضى الزراعية لازالتها فورا، شدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والازالة الفورية او البناء المخالف بالمحافظات تطبيقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتورمصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور
تفاصيل حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي الدولة في الدقهلية.. صور

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