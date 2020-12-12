22 يناير دعوى إعفاء القوات المسلحة والشرطة من فيمة تذكرة السفر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بإصدار قرار بإعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر، لجلسة ٢٣ يناير المقبل.

وأقام صبري دعواه عقب واقعة سيدة القطار التي نشبت على أثرها مشادة كلامية بين مجند بالقوات المسلحة وكمسري بأحد القطارات على خط الوجه البحري.

وأكدت الدعوى، إن الجندي المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق التكريم، « ولعل التضحيات التي يقدمها جنود مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة سواء في مواجهة الإرهاب وحماية الوطن من طيور الظلام، أو في ميادين التنمية والتعمير تعد نموذجا فريدا للعطاء الذي يدعو للفخر.»

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