مصري يٌقلد بوسام أفضل أجنبي في العمل الدولي باليابان (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حسين زناتي، الحاصل على وسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي والدولي باليابان على مدار 20 عاما، إن الجائزة تتم بناءً على ترشيح من المجالس الحكومية الموجودة بالمناطق التنفيذية بالحكومة اليابانية، معربًا عن فخره بترشيحه لهذه الجائزة، معقبًا: "ده تتويج لمجهود وأنشطة كانت تقام على مدار 20 عام".

وأضاف "زناتي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنه عملت على تطوير التعليم في قرى محافظته المنيا بالتعاون مع خبراء من اليابان منذ عام 2015، ويسعى إلى تعميم التجربة على مصر بأكملها.

وأهدى الحاصل على وسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي والدولي باليابان، الجائزة لأصدقائه في مصر ولمصر بأكملها، مشيرًا إلى أنه كان هناك اهتمام كبير من وزيرة الهجرة لتهنئته بالجائزة لكونه يمثل مصر في الخارج، معتبرًا أن هذا تكريم ووسام أخر له، موضحًا أن هناك اهتمام من الإعلام المصري والياباني بتسليط الضوء على تكريمه، مشددًا على أن الجائزة هي لمصر بأكملها وليس لشخصه. 

وفاز دكتور حسين الزناتي، أحد أبرز علماء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بوسام أفضل أجنبي في العمل الاجتماعي والدولي باليابان من الجمعية الوطنية للأعمال الحسنة تحت رعاية أسرة إمبراطور اليابان.

من جانبها هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسين الزناتي، مثنية على إسهامات الكبيرة في الأنشطة الاجتماعية والدولية علي مدار عشرين عامًا.

يذكر أن دكتور حسين الزناتي قد تطبق تجربة جديدة في مجال التعليم وهي "الزناتي استايل" وتم تطبيقها على معظم مدارس اليابان لتحقق نجاحًا كبيرًا.

تعتمد التجربة "الزناتية" في التعليم باليابان على تحويل الكتاب المدرسي إلى مسرحية أو أغنية أو لعبة، بهدف تشويق الطالب للمادة الدراسية.

وتحولت المدارس اليابانية نتيجة لهذه التجربة إلى قاعات للمسرحيات والأغاني والألعاب، وباتت عملية التدريس برمتها منقسمة بين الطلاب والمعلمين، وذلك من خلال الأدوات التي يمتلكها كل تلميذ.

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