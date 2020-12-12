"شئون صحية البحر الأحمر" تعلن تواجد قوافل طبية بمدن المحافظة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن وجود قوافل طبية على مدار الأسبوع، في جميع مدن المحافظة، وذلك لتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المحافظة.



وذكر بيان مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استقبال مستشفى رأس غارب المركزى، اليوم السبت، قافلة طبية من جامعة الأزهر، للكشف على المواطنين مجانًا، ضمن البروتوكلات التى وقعتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر مع الجامعات المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لأهالى المحافظة بمدنها المختلفة.



ومن جانبه أعلن مجلس مدينة رأس غارب، أن القافلة الطبية التى بدأت أعمالها اليوم بمستشفى غارب قادمة من جامعة الازهر ستستمر حتى الخميس المقبل، وتضم عدة تخصصات بينها تخصصات رمد ومسالك بولية والكينكال الباثولوجي.



وتضم القافلة الاطباء الدكتور محمد على استاذ الرمد بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت مصطفى استاذ جراحة المسالك، والدكتورة سحر عبد المقصود استاذ الكينكيال باثولوجى.



كما أكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيام قافلة علاجية من إدارة القوافل الطبية بالمديرية بالكشف على 120 شخص من سكان قرية مرسى حميره وابرق بالشلاتين



وأكدت المديرية أن القافلة أقيمت بقرية مرسى حميره وقرية أبرق يرمى 8 و9 ديسمبر الجارى، وتم الكشف على عدد 120 حالة بجميع التخصصات، وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

