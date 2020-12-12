توني ماهر لـ"الفجر الفني" :"انتتظر عرض فيلم"شاومينج".. وأشارك في رمضان المقبل بمسلسل كوميدي"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان توني ماهر عن أعماله الجديدة التي يقوم بتحضيرها حاليًا، وعن الأدوار التي يتمنى تقديمها.

أوضح توني ماهر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" خلال تواجده في اليوم الأخير في فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه يُشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل كوميدي، لكنه لا يستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل بشأنه حاليًا.

وأشار توني إلى أنه ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "شاومينج" الذي من المُقرر طرحه بداية العام المُقبل، والذي يُجسد خلاله دور طالب في المرحلة الثانوية العامة، ويتعرض للسقوط كثيرًا.

وأكد توني ماهر أنه شاهد خلال مهرجان القاهرة السينمائي فيلم "حظر تجوال"، "عنها"، وأعجب بهم كثيرًا، مُضيفًا :"مبسوط إن في أفلام مصرية شاركت في المسابقة الرسمية، ومبسوط بالتواجد وجودة الأفلام والتنظيم وكل حاجة، وفوجئت إن برغم الكورونا الناس موجودة وقادرة تروح وتيجي وتتفرج على الأفلام فدي حاجة كويسة جدًا".

وقال توني ماهر أنه يفضل تجسيد أدوار السيكو دراما، مُضيفًا :"بحب أعمل الحاجات السيكو، ومسننى بإذن الله دور سيكو ييقى حلو عشان أعمله ".

وفي سياق آخر، ينتظر توني ماهر حاليًا عرض مسلسل "بأثر رجعي"، وهو بطولة مى سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، علاء زينهم، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام.

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