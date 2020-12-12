السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد فجر اليوم الكلية الحربية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية.

ووجه الرئيس السيسي، طلبة الكلية الحربية الجدد بالتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية.

وأثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

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